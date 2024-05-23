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Усик може зберегти пояс чемпіона світу до реваншу з Ф'юрі

Усик може зберегти пояс чемпіона світу до реваншу з Ф'юрі

Київ • УНН

 • 22983 перегляди

Олександр Усик може зберегти свій титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Ураїнський боксер має право просити про відтермінування обов’язкового захисту свого титулу.

Президент IBF Дерріл Піплз підтвердив, що український боксер Олександр Усик має право просити про відтермінування обов’язкового захисту свого титулу, проте його команда досі не звернулася з таким проханням. Водночас, промоутер Усика планує звернутися до IBF з проханням перенести обов'язковий бій до реваншу з Тайсоном Ф'юрі, на тлі можливого позбавлення чемпіонського титулу, повідомляє УНН з посиланням на World boxing news.

Деталі

Президент IBF Дерріл Піплз заявив, що Усик має право просити про відтермінування обов’язкового захисту, але досі його команда не зверталась з таким проханням.

WBN зв'язався з промоутером Усика - Олександром Красюком у зв'язку з інформацією про можливе позбавлення Усика титулу. Втім, Усик має намір звернутися до IBF з проханням перенести його обов'язковий поєдинок до реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

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"Звичайно, ми проситимемо IBF про виняток", - сказав Красюк.

Заяви Красюка надають велику перевагу організаторам майбутнього бою між Хрговичем та Даніелем Дюбуа, запланованого на 1 червня. Деякі учасники бою висловили думку, що IBF може позбавити Усика титулу наступного тижня, і титул буде виставлено на кон. Однак, за інформацією WBN, це не так і Усик має всі шанси зберегти свій беззаперечний титул до реваншу з Ф'юрі та після нього.

Піплз, звертаючись до Ленса Пагмайра, зазначив, що згідно з правилами IBF, будь-який чинний чемпіон має право звернутися за виключенням з будь-якого правила організації. Ці слова Піплза чітко показують, що IBF готова надати Усику можливість зберегти свій статус. Оскільки затримка бою з Ф'юрі на шість місяців сталася не з вини Усика, йому має бути наданий принаймні шестимісячний пільговий період, що дозволить йому провести переговори та організувати зустріч з переможцем бою Хрговіч проти Дюбуа до грудня.

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Таким чином, Усик має можливість спочатку виконати свої зобов'язання перед Ф'юрі, Хрговічем або Дюбуа, перш ніж продовжити дотримання умов WBC, WBO та WBA.

Ця новина виявилась неприємним сюрпризом для Ентоні Джошуа, давнього суперника Усика, який сподівався викликати на бій переможця пари Хрговіч проти Дюбуа на стадіоні Уемблі у вересні.

Після завершення боїв з Ф'юрі та вирішення питань з обов'язковими захистами IBF, на черзі буде WBO, де Джозеф Паркер виступить як найвірогідніший претендент, якщо він залишиться непереможеним. Джошуа фокусується на обов'язковому захисті WBC, а Махмуд Чарр може бути кандидатом від WBA.

Відтепер Усик не зможе вибирати жодного зі своїх суперників, доки не завершить всі зобов'язання перед санкціонними органами.

Нагадаємо

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір провести реванш з Олександром Усиком після поразки в поєдинку за абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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