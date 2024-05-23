Американська компанія купує італійський ФК "Інтер"
Київ • УНН
Американська інвестиційна компанія Oaktree Capital Management стала новим власником італійського футбольного клубу "Інтер" Мілан після того, як попередній власник не зміг погасити борги на суму близько 395 мільйонів євро.
Новим власником міланського "Інтера" став фонд Oaktree Capital Management. Поглинання відбулося після того, як попередній власник не зміг вкластися в терміни погашення боргів у розмірі майже 400 мільйонів євро. Про це передає УНН із посиланням на Corriere dello sport.
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Американська інвестиційна компанія Oaktree стала новим власником футбольного клубу "Інтер". Це сталося після непогашення трирічної позики, наданої Oaktree холдинговій компанії "Інтера", термін якої закінчився 21 травня 2024 року, із загальним залишком близько 395 мільйонів євро. У травні 2021 року, коли "Інтер" зазнав рекордних фінансових збитків за 2020/2021 фінансовий рік, Oaktree надав холдинговим компаніям "Інтера" необхідні ресурси для стабілізації фінансового стану клубу і, таким чином, продовження його діяльності, включаючи гарантії виплати заробітної плати гравцям та працівникам.
З моменту екстреного втручання Oaktree, "Інтер" виграв восьмий та дев'ятий Кубок Італії, здобув шостий, сьомий та восьмий Суперкубки, завоював 20-й Скудетто та історичну другу зірку, а також вперше з 2010 року вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
"Oaktree прагне досягти найкращого результату для довгострокового процвітання "Інтера", приділяючи особливу увагу операційній та фінансовій стабільності клубу та його стейкхолдерів. Oaktree з великою повагою ставиться до історії "Інтера", пристрасті гравців, лояльності вболівальників, а також високо цінує значну роль клубу в місті Мілан, Італії та світовій спортивній спільноті" - інформує прес-реліз.
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