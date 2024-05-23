Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Новым владельцем миланского "Интера" стал фонд Oaktree Capital Management. Поглощение произошло после того, как предыдущий владелец не смог уложиться в сроки погашения долгов в размере почти 400 миллионов евро. Об этом передает УНН со ссылкой на Corriere dello sport.

Детали

Американская инвестиционная компания Oaktree стала новым владельцем футбольного клуба "Интер". Это произошло после непогашения трехлетнего займа, предоставленного Oaktree холдинговой компании "Интера", срок которого истек 21 мая 2024 года, с общим остатком около 395 миллионов евро. В мае 2021 года, когда "Интер" понес рекордные финансовые убытки за 2020/2021 финансовый год, Oaktree предоставил холдинговым компаниям "Интера" необходимые ресурсы для стабилизации финансового состояния клуба и, таким образом, продолжения его деятельности, включая гарантии выплаты заработной платы игрокам и работникам.

С момента экстренного вмешательства Oaktree, «Интер» выиграл восьмой и девятый Кубок Италии, получил шестой, седьмой и восьмой Суперкубки, завоевал 20-й Скудетто и историческую вторую звезду, а также впервые с 2010 года вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

"Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания "Интера", уделяя особое внимание операционной и финансовой стабильности клуба и его стейкхолдеров. Oaktree с большим уважением относится к истории "Интера", страсти игроков, лояльности болельщиков, а также высоко ценит значительную роль клуба в городе Милан, Италии и мировом спортивном сообществе" - информирует пресс-релиз.

Напомним,

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