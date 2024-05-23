Враг будет и дальше использовать тему сбития самолета для проведения ИПСО и давления внутри страны: Юсов о расследовании падения сбитого Ил-76
Киев • УНН
Враг и в дальнейшем будет использовать тему сбития российского самолета Ил-76 для дезинформации и давления внутри Украины, а также для дискредитации страны за рубежом, несмотря на отсутствие прогресса в расследовании из-за блокирования Россией призыва Украины к международному расследованию.
Пока нельзя сказать, что расследование падения российского самолета в январе над Белгородом, на борту которого якобы находились украинские военнопленные, сдвинулось с места. россия не откликнулась на призыв Украины о создании международной комиссии, проведении международного расследования с участием представителей ООН и Красного Креста. Они будут пытаться использовать эту тему для проведения ИПСО и давления внутри Украины.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.
Детали
К сожалению, о сдвиге (расследования - ред.) мы сейчас не можем говорить. Государство-агрессор не откликнулось на призыв Украины о создании международной комиссии, проведении международного расследования с участием представителей ООН и Красного Креста. Фактически заблокировали эту инициативу, что тоже о многом говорит. Сейчас есть утверждение российской стороны и не более. Есть информация, что враг будет пытаться и дальше использовать и тему сбития данного самолета для проведения ИПСО и давления внутри страны, дескридетации нашей страны за рубежом
Он добавил, что следственный комитет рф поставил искать обломки ракет "Patriot" на временно оккупированных территориях, чтобы пробовать "лепить" какую-то доказательную базу.
Впрочем, пока видно лепится плохо, иначе уже была бы какая-то активность с их стороны
Напомним,
24 января военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под Белгородом, россия, все на борту погибли. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.
рф требовало созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы российского Ил-76.
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Враг будет и дальше использовать тему сбития самолета для проведения ИПСО и давления внутри страны: Юсов о расследовании падения сбитого Ил-76
Враг и в дальнейшем будет использовать тему сбития российского самолета Ил-76 для дезинформации и давления внутри Украины, а также для дискредитации страны за рубежом, несмотря на отсутствие прогресса в расследовании из-за блокирования Россией призыва Украины к международному расследованию.
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