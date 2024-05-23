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Ворог буде і далі використовувати тему збиття літака для проведення ІПСО і тиску всередині країни: Юсов про розслідування падіння збиття Іл-76

Ворог буде і далі використовувати тему збиття літака для проведення ІПСО і тиску всередині країни: Юсов про розслідування падіння збиття Іл-76

Київ • УНН

 • 66741 перегляди

Ворог і надалі використовуватиме тему збиття російського літака Іл-76 для дезінформації та тиску всередині України, а також для дискредитації країни за кордоном, незважаючи на відсутність прогресу в розслідуванні через блокування Росією заклику України до міжнародного розслідування.

Наразі не можна сказати, що розслідування щодо падіння російського літака у січні над бєлгородом, на борту якого нібито перебували українські військовополонені, зрушилося з місця. росія не відгукнулася на заклик України стосовно створення міжнародної комісії, проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН та Червоного Хреста. Вони намагатимуться використовувати цю тему для проведення ІПСО і тиску всередині України.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

На жаль, про зрушення (розслідування - ред.) ми зараз не можемо говорити. Держава-агресор не відгукнулася на заклик України стосовно створення міжнародної комісії, проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН та Червоного Хреста. Фактично заблокували цю ініціативу, що теж багато про що говорить. Зараз є твердження російської сторони і не більше. Є інформація, що ворог буде намагатися і далі використовувати і тему збиття даного літака для проведення ІПСО і тиску всередині країни, дескридетації нашої країни за кордоном

- сказав Юсов.

Він додав, що слідчий комітет рф поставив шукати уламки ракет "Patriot" на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати "ліпити" якусь доказову базу.

Втім, поки що видно ліпиться погано, інакше вже була б якась активність з їхнього боку

- додав Юсов. 

Нагадаємо

24 січня військовий літак Іл-76, на борту якого перебувало 63 людини, розбився під бєлгородом, росія, всі на борту загинули. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.

рф вимагало скликати термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу російського літака Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи російського Іл-76.

Павло Башинський

Павло Башинський

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