В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Киев • УНН
Украина ввела ограничения энергоснабжения для потребителей, получая аварийную помощь от ЕС, а на шахте в Донецкой области более 160 рабочих остались под землей из-за обстрелов, которые остановили вентиляционное оборудование.
В Украине применяются ограничения электроснабжения для потребителей, идет аварийная помощь из ЕС. В Донецкой области из-за обстрелов останавливалась работа оборудования шахты - под землей оставались более 160 работников. Об этом сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки, как сообщается, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии, Словакии и Польши. В дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.
В Полтавской и Сумской областях, как указано, дополнительно были аварийные отключения.
С 0:00 до 7:00, а также с 19:00 до 24:00 во всех регионах применялись ограничения промышленных и бытовых потребителей. Сегодня в утренние и дневные часы по запросу Украины будет осуществляться аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, также действуют ограничения для потребителей
Последствия обстрелов
Из-за повреждения на одной из шахт в Донецкой области произошла остановка вентиляционного оборудования. На поверхность были выведены 137 работников. Позже в результате обстрела вентиляционное оборудование остановилось на другом участке шахты. 26 работников были извещены об аварийной ситуации и остались в шахте до конца смены для обеспечения функционирования объекта, указали в министерстве.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,30 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - около 14 000 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
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