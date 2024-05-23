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В Україні застосовуються обмеження електропостачання, йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго

В Україні застосовуються обмеження електропостачання, йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго

Київ • УНН

 • 103419 перегляди

Україна ввела обмеження енергопостачання для споживачів, отримуючи аварійну допомогу від ЄС, а на шахті в Донецькій області понад 160 робітників залишилися під землею через обстріли, які зупинили вентиляційне обладнання.

В Україні застосовуються обмеження електропостачання для споживачів, йде аварійна допомога з ЄС. На Донеччині через обстріли зупинялася робота обладнання шахти - під землею залишалися понад 160 працівників. Про це повідомили в Міненерго у четвер, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як повідомляється, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

У Полтавській та Сумській областях, як вказано, додатково були аварійні відключення.

З 0:00 до 7:00, а також з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових та побутових споживачів. Сьогодні у ранкові та денні години на запит України буде здійснюватися аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, також діють обмеження для споживачів

- вказали у Міненерго.

Наслідки обстрілів

Через пошкодження на одній із шахт на Донеччині сталася зупинка вентиляційного обладнання. На поверхню було виведено 137 працівників. Пізніше внаслідок обстрілу вентиляційне обладнання зупинилося на іншій ділянці шахти. 26 працівників були сповіщені про аварійну ситуацію і залишилися в шахті до кінця зміни для забезпечення функціонування об’єкта, вказали у міністерстві.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,30 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – близько 14 000 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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