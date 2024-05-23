По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Команда МВФ во главе с Альфредом Каммером начинает встречи в Киеве для обсуждения рисков, с которыми сталкивается экономика Украины, и целей экономической политики правительства, после чего в Варшаве под руководством Гэвина Грея состоятся дискуссии о мерах экономической политики в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования.