По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  123423 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  124833 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  125854 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  112779 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120528 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116962 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120422 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113784 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104749 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  262316 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

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20 мая 2024, 08:03  •  247199 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  439772 просмотра

По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

Российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Война •   •  12405 просмотра
По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, что заставило власти предупредить жителей города о необходимости укрыться в укрытиях.

Война •   •  14336 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Команда МВФ во главе с Альфредом Каммером начинает встречи в Киеве для обсуждения рисков, с которыми сталкивается экономика Украины, и целей экономической политики правительства, после чего в Варшаве под руководством Гэвина Грея состоятся дискуссии о мерах экономической политики в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования.

Экономика •   •  13238 просмотра
Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри

Александр Усик может сохранить свой титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе до матча-реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер имеет право просить об отсрочке обязательной защиты своего титула.

спорт •   •  11673 просмотра
Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри

В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли

Два человека были найдены мертвыми в автомобиле после столкновения легкового автомобиля «Таврия» и грузовика «Мерседес 608», который загорелся возле Пятихаток Каменского района Днепропетровской области.

Общество •   •  10802 просмотра
В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли

Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук

Основные усилия противник сосредоточил на Херсонском направлении, в частности в Крынках, где вчера состоялось девять штурмов. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет.

Война •   •  12062 просмотра
Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук

Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN

Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем намерении признать Галестинское государство, что заставило Израиль рассмотреть дипломатические шаги против них, включая отмену визитов, аннулирование виз и обращение к США за поддержкой для разъяснения намерений.

Новости Мира •   •  10036 просмотра
Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN

Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Днепропетровской области.

Война •   •  11829 просмотра
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области

У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук

Последний российский корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр" в Крыму, "циклон", был поражен, в результате чего россия осталась без таких носителей на оккупированном полуострове.

Война •   •  10728 просмотра
У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук

россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.

Общество •   •  10747 просмотра
россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов