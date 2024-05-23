По Харкову росіяни завдали щонайменше п'ять ударів - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали щонайменше п'ять ударів по Харкову, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації, який закликав мешканців міста залишатися в укриттях.
Щонайменше п'ять ударів завдали російські війська по Харкову, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Щонайменше п'ять ударів завдали окупанти. Залишайтеся в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.
У Харкові пролунали вибухи23.05.24, 10:35 • 37239 переглядiв