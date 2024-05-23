У Харкові пролунали вибухи
Київ • УНН
У Харкові, Україна, пролунали численні вибухи, що змусило владу попередити мешканців міста про необхідність сховатися в укриттях.
У Харкові на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
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"Вибух у Харкові. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три вибухи.
"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту! Ще вибух. Третій вибух", - зазначив мер у Telegram.
Наразі у Харківській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу.
У ПС ЗСУ вказали, що повітряна тривога в Київській та Полтавській областях пов'язана з роботою ППО по розвідувальному БпЛА.
Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Дніпропетровщині23.05.24, 10:05 • 22172 перегляди