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У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 37239 перегляди

У Харкові, Україна, пролунали численні вибухи, що змусило владу попередити мешканців міста про необхідність сховатися в укриттях.

У Харкові на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

"Вибух у Харкові. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три вибухи.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту! Ще вибух. Третій вибух", - зазначив мер у Telegram.

Наразі у Харківській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. 

У ПС ЗСУ вказали, що повітряна тривога в Київській та Полтавській областях пов'язана з роботою ППО по розвідувальному БпЛА.

Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Дніпропетровщині23.05.24, 10:05 • 22172 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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