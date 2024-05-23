Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про операцію з протиповітряної оборони проти ворожого розвідувального безпілотника в Дніпропетровській області.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному дрону у Дніпропетровській області, пише УНН.
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"Дніпропетровська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
У Дніпропетровській та ще низці областей оголошено повітряну тривогу.
Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про роботу ППО по дрону-розвіднику у південно-східній частині Вінницької області.
На Черкащині та Кіровоградщині повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику23.05.24, 09:44 • 21275 переглядiв