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Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Дніпропетровщині

Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 22172 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про операцію з протиповітряної оборони проти ворожого розвідувального безпілотника в Дніпропетровській області.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному дрону у Дніпропетровській області, пише УНН.

Деталі

"Дніпропетровська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

У Дніпропетровській та ще низці областей оголошено повітряну тривогу.

Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про роботу ППО по дрону-розвіднику у південно-східній частині Вінницької області.

На Черкащині та Кіровоградщині повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику23.05.24, 09:44 • 21275 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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