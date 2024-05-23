В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
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Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Днепропетровской области.
У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук
Последний российский корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр" в Крыму, "циклон", был поражен, в результате чего россия осталась без таких носителей на оккупированном полуострове.
россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов
россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.
Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции
Государственная служба Украины по вопросам труда будет лишена некоторых несвойственных ей функций в рамках дерегуляции: парламент поддержал соответствующий законопроект о перераспределении некоторых функций в другие центральные органы исполнительной власти.
АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам
Администрация морских портов Украины незаконно выдала разрешения коммерческим структурам на использование причала № 1 порта "Южный" в Одессе, предназначенного исключительно для государственных предприятий.
Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ
США активно обсуждают ослабление запрета для Украины на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в россии, что позволит Украине поражать объекты, которые сделали возможной недавнюю оккупацию рф украинской территории.
В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику
Воздушные силы предупредили Черкасскую и Кировоградскую области о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику.
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства
Платформа «X» Илона Маска вскоре будет скрывать публичные предпочтения, чтобы пользователи могли безопасно ставить лайки «острым» публикациям, не беспокоясь о том, кто увидит их предпочтения.
ФРГ пока что не станет признавать Палестину
Германия пока не признаёт независимое палестинское государство, несмотря на то, что это сделали Норвегия, Испания и Ирландия, поскольку она остаётся приверженной цели достижения двухгосударственного решения путём переговоров в рамках политического процесса.
Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов
Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.