Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  123892 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  125320 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  126339 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  112888 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120542 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116973 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120433 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113792 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104757 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  262900 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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22 мая 2024, 06:00  •  162311 просмотра
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  262662 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  247557 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  440107 просмотра

Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Днепропетровской области.

Война •   •  8084 просмотра
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области

У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук

Последний российский корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр" в Крыму, "циклон", был поражен, в результате чего россия осталась без таких носителей на оккупированном полуострове.

Война •   •  7708 просмотра
У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук

россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.

Общество •   •  7734 просмотра
россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции

Государственная служба Украины по вопросам труда будет лишена некоторых несвойственных ей функций в рамках дерегуляции: парламент поддержал соответствующий законопроект о перераспределении некоторых функций в другие центральные органы исполнительной власти.

Экономика •   •  6197 просмотра
Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции

АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам

Администрация морских портов Украины незаконно выдала разрешения коммерческим структурам на использование причала № 1 порта "Южный" в Одессе, предназначенного исключительно для государственных предприятий.

Экономика •   •  6093 просмотра
АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам

Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

США активно обсуждают ослабление запрета для Украины на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в россии, что позволит Украине поражать объекты, которые сделали возможной недавнюю оккупацию рф украинской территории.

Война •   •  8763 просмотра
Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

Воздушные силы предупредили Черкасскую и Кировоградскую области о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику.

Война •   •  7825 просмотра
В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «X» Илона Маска вскоре будет скрывать публичные предпочтения, чтобы пользователи могли безопасно ставить лайки «острым» публикациям, не беспокоясь о том, кто увидит их предпочтения.

Технологии •   •  14507 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Германия пока не признаёт независимое палестинское государство, несмотря на то, что это сделали Норвегия, Испания и Ирландия, поскольку она остаётся приверженной цели достижения двухгосударственного решения путём переговоров в рамках политического процесса.

Новости Мира •   •  6603 просмотра
ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.

Новости Мира •   •  7053 просмотра
Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов