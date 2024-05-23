Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области

Воздушные силы ВСУ сообщили о работе ПВО по вражескому разведывательному дрону в Днепропетровской области, пишет УНН.

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"Днепропетровская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

В Днепропетровской и еще ряде областей объявлена воздушная тревога.

В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику