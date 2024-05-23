В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  123730 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  125153 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  126172 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  112856 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120540 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116971 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120427 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113787 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104752 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  262685 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 08:03  •  247563 просмотра
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  440115 просмотра

В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

Воздушные силы предупредили Черкасскую и Кировоградскую области о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику.

Война •   •  8857 просмотра
В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «X» Илона Маска вскоре будет скрывать публичные предпочтения, чтобы пользователи могли безопасно ставить лайки «острым» публикациям, не беспокоясь о том, кто увидит их предпочтения.

Технологии •   •  28706 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Германия пока не признаёт независимое палестинское государство, несмотря на то, что это сделали Норвегия, Испания и Ирландия, поскольку она остаётся приверженной цели достижения двухгосударственного решения путём переговоров в рамках политического процесса.

Новости Мира •   •  7674 просмотра
ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.

Новости Мира •   •  7950 просмотра
Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В Луганской области под огнем российских войск - Невское и Новолюбовка, оккупанты дважды ударили при попытке раздачи хлеба населению.

Война •   •  8117 просмотра
В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

россия утверждает, что за ночь над белгородской областью было сбито 38 воздушных целей, включая снаряды и беспилотники.

Новости Мира •   •  7821 просмотра
В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

9-летняя девочка была смертельно травмирована поездом на железнодорожном пути Барышевка-Борисполь в Киевской области, когда она находилась на пути вместе с другими детьми и не отреагировала на сигнал машиниста.

Криминал и ЧП •   •  7392 просмотра
В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.

Война •   •  9531 просмотра
Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Американская инвестиционная компания Oaktree Capital Management стала новым владельцем итальянского футбольного клуба "Интер" Милан после того, как предыдущий владелец не смог погасить долги на сумму около 395 миллионов евро.

спорт •   •  8064 просмотра
Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,8250 UAH/USD, девальвировав гривну на 2 копейки, при этом в банках и обменных пунктах доллар стоит около 40 гривен, а евро - около 43 гривен.

Экономика •   •  8003 просмотра
Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало