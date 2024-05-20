В Николаевской области ПВО отработала по вражескому дрону-разведчику

Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

С начала года в жилом секторе Украины на фоне роста использования электрогенераторов и резервных источников питания произошло более 8500 пожаров, что привело к убыткам на сумму более 4 миллиардов гривен, 550 погибших и 500 травмированных, в том числе 38 детей.