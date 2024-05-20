Вражеская ракета сбита в Криворожском районе

"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

Более 450 000 украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+", тогда как в ТЦК и СП и ЦПАУ это сделали меньше людей, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.