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Ворожу ракету збито у Криворізькому районі

Ворожу ракету збито у Криворізькому районі

Київ • УНН

 • 18894 перегляди

Близько 11:00 у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділ повітряного командування "Схід" збив ворожу керовану ракету.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області збили ворожу ракету, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Криворізькому районі підрозділ повітряне командування "Схід" збив ворожу ракету. Точна робота!

- написав Лисак у Telegram.

Як вказали у повітряному командуванні "Схід", у Криворізькому районі Дніпропетровської області "близько 11:00... збито керовану авіаційну ракету Х-59/69".

Вибухи були у Кропивницькому районі, жертв і руйнувань не фіксували - ОВА20.05.24, 12:57 • 19548 переглядiв

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