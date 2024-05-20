Ворожу ракету збито у Криворізькому районі
Київ • УНН
Близько 11:00 у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділ повітряного командування "Схід" збив ворожу керовану ракету.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області збили ворожу ракету, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Криворізькому районі підрозділ повітряне командування "Схід" збив ворожу ракету. Точна робота!
Як вказали у повітряному командуванні "Схід", у Криворізькому районі Дніпропетровської області "близько 11:00... збито керовану авіаційну ракету Х-59/69".
Вибухи були у Кропивницькому районі, жертв і руйнувань не фіксували - ОВА20.05.24, 12:57 • 19548 переглядiв