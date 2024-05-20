Вибухи були у Кропивницькому районі, жертв і руйнувань не фіксували - ОВА
Київ • УНН
Жертв та руйнувань внаслідок вибухів у Кропивницькому районі немає, ситуація контрольована.
Вибухи сьогодні були у Кропивницькому районі, жертв та руйнувань внаслідок цього не фіксували, обстановка контрольована, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Після вибухів у Кропивницькому районі – попередньо без постраждалих і руйнувань. Обстановка контрольована
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У Кропивницькому повідомили про чутні звуки вибухів після того, як Повітряні сили ЗС України попередили про ракетну загрозу.