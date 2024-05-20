Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Взрывы сегодня были в Кропивницком районе, жертв и разрушений в результате этого не фиксировали, обстановка контролируемая, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

После взрывов в Кропивницком районе - предварительно без пострадавших и разрушений. Обстановка контролируемая - сообщил Райкович в Telegram.

Ранее

В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов после того, как Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракетной угрозе.