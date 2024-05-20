У Кропивницькому повідомили про чутні звуки вибухів
Київ • УНН
У Кропивницькому, Україна, пролунали вибухи після того, як ПС ЗС України попередили про загрозу ракет з південного сходу.
У Кропивницькому повідомили про чутні звуки вибухів після того, як Повітряні сили ЗС України попередили про ракетну загрозу, пише УНН.
Деталі
"У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння з південно-східного напрямку. А згодом повідомили про ракету через Миколаївщину курсом на Кропивницький. За годину перед цим також ПС ЗСУ повідомляли про дві ворожі ракети у напрямку Кривого Рогу.
Ворог атакував Полтавщину вже двічі за добу, через нові вибухи влучань в інфраструктуру не фіксували20.05.24, 11:00 • 17202 перегляди