Ворог атакував Полтавщину вже двічі за добу, через нові вибухи влучань в інфраструктуру не фіксували
Київ • УНН
Ворог атакував Полтавську область, але влучень у цивільні об'єкти або об'єкти критичної інфраструктури не було, жертв і руйнувань не зафіксовано.
Ворог атакував Полтавщину вже двічі за добу, після нових вибухів, що сталися в Миргородському районі, влучань в інфраструктуру не фіксували, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Вдруге за добу ворог атакував Полтавщину. Вибухи чули в Миргородському районі. За попередньою інформацією, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було
З його слів, уночі ворог атакував Полтавщину двома групами БпЛА. Мобільні вогневі групи відпрацювали по всіх цілях, постраждалих та руйнувань не зафіксовано.
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