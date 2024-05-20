Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, после новых взрывов, произошедших в Миргородском районе, попаданий в инфраструктуру не фиксировали, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Второй раз за добрую пору враг атаковал Полтавщину. Взрывы слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не было - указал Пронин в соцсетях.

По его словам, ночью враг атаковал Полтавщину двумя группами БпЛА. Мобильные огневые группы отработали по всем целям, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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