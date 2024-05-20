Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

В небе над Украиной в ночь на 20 мая уничтожены все из 29 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщил в понедельник командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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"Ночью 20 мая 2024 года оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - рф. В результате противовоздушного боя все 29 "шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях", - сообщил Олещук в соцсетях.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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