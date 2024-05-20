Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью
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Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
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Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины
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Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны
Apple планирует выпустить более тонкий iPhone
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Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью
Все 29 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими войсками, были успешно уничтожены в небе над Украиной в ночь на 20 мая, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину
Враг атаковал Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и артиллерийский огонь, повредив два дома и хозяйственную постройку, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 493 690 человек личного состава и 7590 танков.
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы
Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли, когда их вертолет разбился, подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины
Государственный департамент США планирует конфисковать российские активы в США и использовать их для компенсации Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, работая с партнерами по G7.
Оккупанты 378 раз обстреляли Запорожье, есть раненый
За сутки российские оккупанты 378 раз обстреляли Запорожскую область, ранив одного человека и повредив жилые дома в 8 населенных пунктах.
Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны
Военнообязанные в Украине могут получить повестки на рабочем месте от работодателя в соответствии с законом о мобилизации и уведомления Министерства обороны.
Apple планирует выпустить более тонкий iPhone
Apple планирует выпустить более тонкую и дорогую модель iPhone под кодовым названием D23 вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года, одновременно сняв с производства более дешевый iPhone Plus и выпустив новый iPhone SE весной 2025 года.
Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"
Министерство энергетики Украины утвердило Дорожную карту развития «умных сетей» для внедрения автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы, чтобы сделать ее более сбалансированной, безопасной и устойчивой к военным рискам.
Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики
Председатель Иранского общества Красного Полумесяца объявил, что спасатели не нашли ни одного живого после того, как обнаружили местонахождение разбитого вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан и другие официальные лица.