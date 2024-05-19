В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  126766 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  124108 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  151243 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  138963 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117895 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123732 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134696 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125374 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118656 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  244907 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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15 мая 2024, 10:00  •  293431 просмотра
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  312167 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  511733 просмотра

В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание

Война •   •  7206 просмотра
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

Неизвестные беспилотники ночью атаковали и повредили военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии.

Новости Мира •   •  7389 просмотра
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.

политика •   •  10370 просмотра
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все вражеские беспилотники, нацелившиеся на Киевскую область, без ущерба для инфраструктуры и жертв.

Война •   •  10241 просмотра
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей из семи окрестных сел из-за 4-километрового облака пепла и потенциальной опасности.

Новости Мира •   •  9666 просмотра
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.

Война •   •  11480 просмотра
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поддержал решение президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", назвав его возможностью гарантировать, что Грузия останется на европейском пути, который поддерживает ее население.

Новости Мира •   •  10108 просмотра
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"

В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен

18 мая один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.

Война •   •  11482 просмотра
В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен

Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью

Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление 400-километровой сухопутной границы с Россией и Беларусью в рамках плана "Восточный щит", предусматривающего строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и лесонасаждений, чтобы сделать границу безопасной и непроходимой.

Новости Мира •   •  11000 просмотра
Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью

Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет

российские войска девять раз обстреляли населенные пункты и приграничные районы Сумской области, в результате чего произошел 21 взрыв от артиллерии, минометов, мин и ударов беспилотников.

Война •   •  13261 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет