В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В ночь на 19 мая, российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе. В результате падения обломков есть повреждения инфраструктуры. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер рассказал, что Силами противовоздушной обороны Юга уничтожено 20 "шахедов".

В результате падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала. К счастью, без пострадавших - резюмировал председатель ОВА.

Кроме того, утром россияне запустили в Одесскую область разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили наши силы ПВО.

Дополнение

Силы обороны Юга рассказали, что боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 6 часов. Военные уничтожили на Юге 24 дрона, из них 20 в небе над Одесской областью, 3 в Херсонской области и 1 на Николаевщине.

Напомним

В ночь на 19 мая, Силы обороны ликвидировали все 37 вражеских беспилотников в разных областях Украины.