На Одещині вночі сили ППО збили 20 "шахедів": Кірпер розповів про наслідки атаки дронів
Київ • УНН
У ніч на 19 травня російські війська атакували Одеську область безпілотниками-камікадзе, але сили протиповітряної оборони знищили всі 20 безпілотників. Проте через падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю
В ніч на 19 травня, російські війська атакували Одещину ударними дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків є пошкодження інфраструктури. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Кіпер розповів, що Силами протиповітряної оборони Півдня знищено 20 "шахедів".
Внаслідок падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу. На щастя, без постраждалих
Окрім того, зранку росіяни запустили на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили наші сили ППО.
Доповнення
Сили оборони Півдня розповіли, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 6 годин. Військові знищили на Півдні 24 дрони, з них 20 в небі над Одещиною, 3 в Херсонській області та 1 на Миколаївщині.
Нагадаємо
В ніч на 19 травня, Сили оборони ліквідували всі 37 ворожих безпілотників у різних областях України.