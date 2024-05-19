ППО знищила всі 37 російських ударних безпілотників
Київ • УНН
Всі 37 ворожих безпілотників, що атакували Україну вночі, були успішно збиті силами протиповітряної оборони.
Уночі у результаті протиповітряного бою всі 37 ворожих безпілотників були збиті у різних областях України. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Уночі 19 травня 2024 року, російські окупанти здійснили атаку на Україну за допомогою 37 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".
Силами зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил, мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби було здійснено відбиття нападу противника. У результаті протиповітряного бою всі 37 безпілотників були збиті у різних областях України, зокрема в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській.
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