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ППО знищила всі 37 російських ударних безпілотників

ППО знищила всі 37 російських ударних безпілотників

Київ • УНН

 • 41936 перегляди

Всі 37 ворожих безпілотників, що атакували Україну вночі, були успішно збиті силами протиповітряної оборони.

Уночі у результаті протиповітряного бою всі 37 ворожих безпілотників були збиті у різних областях України. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Уночі 19 травня 2024 року, російські окупанти здійснили атаку на Україну за допомогою 37 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Силами зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил, мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби було здійснено відбиття нападу противника. У результаті протиповітряного бою всі 37 безпілотників були збиті у різних областях України, зокрема в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській.

Ворожі БпЛА зафіксовані у кількох регіонах19.05.24, 00:22 • 69082 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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