ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников

Ночью в результате противовоздушного боя все 37 вражеских беспилотников были сбиты в разных областях Украины. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Ночью 19 мая 2024 года, российские оккупанты совершили атаку на Украину с помощью 37 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

Силами зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил, мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы было осуществлено отражение нападения противника. В результате противовоздушного боя все 37 беспилотников были сбиты в разных областях Украины, в частности в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской.

Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах