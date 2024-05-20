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Усі 29 ворожих "шахедів" знищено у небі над Україною вночі

Усі 29 ворожих "шахедів" знищено у небі над Україною вночі

Київ • УНН

 • 33798 перегляди

Усі 29 ударних безпілотників типу "Шахед", запущених російськими військами, були успішно знищені в небі над Україною в ніч на 20 травня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України.

У небі над Україною у ніч на 20 травня знищено усі із 29 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомив у понеділок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.

Деталі

"Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф. В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - повідомив Олещук у соцмережах.

З його слів, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

На Одещині вночі сили ППО збили 20 "шахедів": Кірпер розповів про наслідки атаки дронів19.05.24, 10:59 • 26842 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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