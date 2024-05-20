Усі 29 ворожих "шахедів" знищено у небі над Україною вночі
Київ • УНН
Усі 29 ударних безпілотників типу "Шахед", запущених російськими військами, були успішно знищені в небі над Україною в ніч на 20 травня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України.
У небі над Україною у ніч на 20 травня знищено усі із 29 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомив у понеділок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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"Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф. В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - повідомив Олещук у соцмережах.
З його слів, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
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