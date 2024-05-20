В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов после того, как Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракетной угрозе, пишет УНН.

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"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ перед этим сообщили об угрозе применения вражеского баллистического вооружения с юго-восточного направления. А потом сообщили о ракете через Николаевскую область курсом на Кропивницкий. За час до этого также ВС ВСУ сообщали о двух вражеских ракетах в направлении Кривого Рога.

Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали