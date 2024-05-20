На Миколаївщині ППО відпрацювала по ворожому дрону-розвіднику
Київ • УНН
У Миколаївській області засоби протиповітряної оборони відпрацювали по ворожому розвідувальному безпілотнику, повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.
На Миколаївщині ППО відпрацювала по ворожому розвідувальному безпілотнику, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"На Миколаївщині - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
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