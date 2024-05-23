На Черкащині та Кіровоградщині повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику
Київ • УНН
Повітряні сили попередили Черкащину та Кіровоградщину про роботу ППО по ворожому дрону-розвіднику.
Повітряні сили ЗСУ повідомили Черкаську, Кіровоградську області про роботу ППО по розвідувальному ворожому безпілотнику, пише УНН.
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"Черкаська, Кіровоградська області - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
В областях оголошено повітряну тривогу.
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