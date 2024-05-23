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На Черкащині та Кіровоградщині повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику

На Черкащині та Кіровоградщині повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику

Київ • УНН

 • 21275 перегляди

Повітряні сили попередили Черкащину та Кіровоградщину про роботу ППО по ворожому дрону-розвіднику.

Повітряні сили ЗСУ повідомили Черкаську, Кіровоградську області про роботу ППО по розвідувальному ворожому безпілотнику, пише УНН.

Деталі

"Черкаська, Кіровоградська області - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

В областях оголошено повітряну тривогу.

На Миколаївщині ППО відпрацювала по ворожому дрону-розвіднику20.05.24, 13:55 • 19632 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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