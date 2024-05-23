Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередной пересмотром программы

Команда МВФ начала встречи в Киеве для обсуждения рисков, с которыми сталкивается экономика Украины, и целей экономической политики правительства, после чего в Варшаве, с 27 мая, будет работать миссия МВФ в контексте четвертого пересмотра программы расширенного финансирования, сообщили в постоянном представительстве МВФ в Украине в четверг, пишет УНН.

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"Команда МВФ во главе с главой европейского департамента МВФ Альфредом Каммером начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссиии будут фокусироваться на рисках, с которыми столкнулась экономика Украины, и целях экономической политики власти", - сказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

По его словам, "после этих встреч, начиная с 27-го мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)".