В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  103894 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  129084 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  135952 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  128872 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118152 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104283 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102107 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137383 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157869 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154363 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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18 апреля 2024, 13:51  •  498103 просмотра

В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины

Несмотря на войну и задержки с внешним финансированием, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что, по мнению МВФ, является выдающимся достижением.

Экономика •   •  2745 просмотра
В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины

Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия

Спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного обстрела города Смела Черкасской области, где повреждены 47 частных домов, выбиты окна в близлежащих многоэтажках, а 6 жителей обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

Война •   •  9332 просмотра
Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия

На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго

В Киевской области из-за непогоды обесточены более 2,8 тыс. потребителей, а в Харьковской области - около 205 тыс. абонентов.

Общество •   •  7822 просмотра
На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго

Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"

Более 86 000 украинцев подали заявки на помощь в рамках программы "еВідновлення", из них более 65 000 получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, а 2 402 заявителя уже получили новое жилье вместо разрушенных домов.

Война •   •  9287 просмотра
Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"

Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем

Немецкая разведка предупреждает немецкие компании быть бдительными относительно промышленного шпионажа, кибератак и попыток влияния на политику и бизнес со стороны Китая незаконными методами.

Новости Мира •   •  7518 просмотра
Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем

Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп

Парламент отклонил законы о железнодорожном транспорте, расчистив путь для принятия нового закона, который является обязательной частью кредитной программы Всемирного банка для Украины.

Экономика •   •  8621 просмотра
Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп

ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных

Двое военнослужащих погибли, еще девять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов в Николаеве, вызванного неосторожным перегрузом.

Криминал и ЧП •   •  7101 просмотра
ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных

Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях

По состоянию на сегодня в Черном и Азовском морях нет ракетных пусковых установок, только патрульные катера, которые обследуют территорию, по словам представителя Южных сил обороны.

Война •   •  7290 просмотра
Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях

российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме

российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.

Новости Мира •   •  6284 просмотра
российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме

В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ

В 2023 году украинцы стали самыми активными иностранными инвесторами на рынке жилья Польши, приобретя около половины квартир, купленных иностранцами, отдавая предпочтение меньшим квартирам площадью до 54 квадратных метров.

Общество •   •  6404 просмотра
В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ