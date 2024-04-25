Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины
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ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных
Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях
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В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины
Несмотря на войну и задержки с внешним финансированием, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что, по мнению МВФ, является выдающимся достижением.
Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия
Спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного обстрела города Смела Черкасской области, где повреждены 47 частных домов, выбиты окна в близлежащих многоэтажках, а 6 жителей обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.
На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго
В Киевской области из-за непогоды обесточены более 2,8 тыс. потребителей, а в Харьковской области - около 205 тыс. абонентов.
Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"
Более 86 000 украинцев подали заявки на помощь в рамках программы "еВідновлення", из них более 65 000 получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, а 2 402 заявителя уже получили новое жилье вместо разрушенных домов.
Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем
Немецкая разведка предупреждает немецкие компании быть бдительными относительно промышленного шпионажа, кибератак и попыток влияния на политику и бизнес со стороны Китая незаконными методами.
Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп
Парламент отклонил законы о железнодорожном транспорте, расчистив путь для принятия нового закона, который является обязательной частью кредитной программы Всемирного банка для Украины.
ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных
Двое военнослужащих погибли, еще девять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов в Николаеве, вызванного неосторожным перегрузом.
Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях
По состоянию на сегодня в Черном и Азовском морях нет ракетных пусковых установок, только патрульные катера, которые обследуют территорию, по словам представителя Южных сил обороны.
российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме
российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.
В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ
В 2023 году украинцы стали самыми активными иностранными инвесторами на рынке жилья Польши, приобретя около половины квартир, купленных иностранцами, отдавая предпочтение меньшим квартирам площадью до 54 квадратных метров.