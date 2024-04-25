В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины

Украина во время войны и несмотря на задержку внешнего финансирования от доноров смогла удержать макростабильность. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

Во-первых, Украина снова удержала макростабильность, и это выдающееся достижение на фоне всех пережитых Украиной шоков, как из-за войны, так и из-за задержки внешнего финансирования от доноров - заявил представитель МВФ.

По его словам, из-за задержки средств от США, Украина была вынуждена приспосабливать свою политику, чтобы это компенсировать.

"Я оптимистично оцениваю, что наша программа достигнет результата по макростабильности, укреплении частного сектора, который будет двигать экономику", - заявил Кеммер.

Также он рассказал, что для устойчивости долга Украины важно, что США давали деньги ранее в виде грантов, а остальное финансирование от доноров поступало на льготной основе.

Кроме того, для того, чтобы сохранить долговую устойчивость, нужно, чтобы Украина получала внешнюю финансовую поддержку на достаточно льготных условиях, нужны изменения в бюджете, проведение реструктуризации государственного долга и долга компаний.

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