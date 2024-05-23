Делегація МВФ розпочала роботу в Києві, з 27 травня у Варшаві працюватимуть над черговим переглядом програми
Київ • УНН
Команда МВФ на чолі з Альфредом Каммером розпочинає зустрічі в Києві для обговорення ризиків, з якими стикається економіка України, та цілей економічної політики уряду, після чого у Варшаві під керівництвом Гевіна Грея відбудуться дискусії щодо заходів економічної політики в рамках четвертого перегляду програми розширеного фінансування.
Команда МВФ розпочала зустрічі в Києві для обговорення ризиків, з якими стикається економіка України, та цілей економічної політики уряду, після чого у Варшаві, з 27 травня, працюватиме місія МВФ у контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування, повідомили в постійному представництві МВФ в Україні у четвер, пише УНН.
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"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", - сказав постійний представник МВФ до України Ваграм Степанян.
З його слів, "після цих зустрічей, починаючи з 27-го травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)".
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