Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов принимает регулярное участие в операциях ГУР. Также Буданов непосредственно участвует и в событиях, операциях и мероприятиях близких к "нулю". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Как часто Кирилл Буданов участвует в операциях? Отвечу так, что регулярно. Да, ГУР повезло с командиром, он непосредственно участвует и в событиях, операциях и мероприятиях близко к "нулю". И это не только для того, чтобы принять участие ради самого участия, это важная составляющая для поднятия морально-психологического состояния и мотивации бойцов - сказал Юсов.

Он добавил, что Буданов и его команда одними из первых встретили врага на Харьковщине во время последнего наступления россиян.

Одними из первых там точно были спецназовцы ГУР МО, которые и другие составляющие Сил безопасности и обороны и Кирилл Буданов, все видели это видео, он был также там - добавил Юсов.

Напомним

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский Добровольческий корпус пока не может с оружием в руках дойти до Москвы, но со временем, когда ситуация позволит, они сыграют свою роль.

В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники