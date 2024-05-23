Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  123126 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  124511 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  125535 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  112708 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120514 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116952 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120412 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113779 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104745 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  261947 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

  •  13601 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

  •  12427 просмотра
"На все свое время": Юсов об ударах по Крымскому мосту, москве и порту в новороссийске

"На все свое время": Юсов об ударах по Крымскому мосту, москве и порту в новороссийске

  •  11028 просмотра
рф за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены общежитие и критическая инфраструктура

рф за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены общежитие и критическая инфраструктура

  •  9512 просмотра
Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico

Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico

  •  10621 просмотра
Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили морпехов с праздником

Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили морпехов с праздником

  •  8712 просмотра
По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

  •  13899 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  15686 просмотра
Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

  •  14440 просмотра
Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри

Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри

  •  12022 просмотра

Популярные

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  103117 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

  •  97757 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

  •  101284 просмотра
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

  •  100863 просмотра
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

  •  57510 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  103117 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  161576 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  261925 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  246834 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  439408 просмотра

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, регулярно участвует в операциях ГУР МО Украины и непосредственно приобщается к мероприятиям, проводимым вблизи линии фронта, поднимая боевой дух бойцов.

Война •   •  13601 просмотра
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения для потребителей, получая аварийную помощь от ЕС, а на шахте в Донецкой области более 160 рабочих остались под землей из-за обстрелов, которые остановили вентиляционное оборудование.

Общество •   •  12427 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

"На все свое время": Юсов об ударах по Крымскому мосту, москве и порту в новороссийске

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, работа над ударами по Крымскому мосту, москве и порту в новороссийске продолжается.

Война •   •  11028 просмотра
"На все свое время": Юсов об ударах по Крымскому мосту, москве и порту в новороссийске

рф за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены общежитие и критическая инфраструктура

Вчера российские войска 2648 раз обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в том числе нанесли авиаудар по Южному. В Торецке в результате артиллерийского обстрела погиб гражданский.

Война •   •  9512 просмотра
рф за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены общежитие и критическая инфраструктура

Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico

Инициатива Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, включая призыв к союзникам предоставить зенитные и противоракетные батареи Patriot, не получила значительной поддержки со стороны стран-партнеров из-за высокой стоимости и нежелания расставаться с крайне необходимыми системами.

Война •   •  10621 просмотра
Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico

Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили морпехов с праздником

Украина отмечает День морской пехоты, президент Зеленский и главнокомандующий Сырский поздравили морских пехотинцев за их героизм, стойкость и непоколебимую преданность в ожесточенных боях против российских оккупантов, почтив их жертву за свободу и независимость Украины.

Война •   •  8712 просмотра
Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили морпехов с праздником

По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

Российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Война •   •  13899 просмотра
По Харькову россияне нанесли по меньшей мере пять ударов - ОВА

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, что заставило власти предупредить жителей города о необходимости укрыться в укрытиях.

Война •   •  15686 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Команда МВФ во главе с Альфредом Каммером начинает встречи в Киеве для обсуждения рисков, с которыми сталкивается экономика Украины, и целей экономической политики правительства, после чего в Варшаве под руководством Гэвина Грея состоятся дискуссии о мерах экономической политики в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования.

Экономика •   •  14440 просмотра
Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри

Александр Усик может сохранить свой титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе до матча-реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер имеет право просить об отсрочке обязательной защиты своего титула.

спорт •   •  12022 просмотра
Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри