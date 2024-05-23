Буданов регулярно бере участь у операціях ГУР - Юсов
Київ • УНН
Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, регулярно бере участь в операціях ГУР МО України та безпосередньо долучається до заходів, що проводяться поблизу лінії фронту, піднімаючи бойовий дух бійців.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов бере регулярну участь у операціях ГУР. Також Буданов безпосередньо бере участь і в подіях, операціях і заходах близько до "нуля". Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.
Як часто Кирило Буданов бере участь в операціях? Відповім так, що регулярно. Так, ГУР пощастило із командиром, він безпосередньо бере участь і в подіях, операціях і заходах близько до "нуля". І це не лише для того, щоб взяти участь заради самої участі, це важлива складова для підняття морально-психологічного стану і мотивації бійців
Він додав, що Буданов і його команда одними з перших зустріли ворога на Харківщині під час останнього наступу росіян.
Одними з перших там точно були спецпризначенці ГУР МО, які і інші складові Сил безпеки і оборони і Кирило Буданов, всі бачили це відео, він був також там
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Голова військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російський Добровольчий корпус наразі не може зі зброєю в руках дійти до москви, але з часом, коли ситуація дозволить, вони зіграють свою роль.
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