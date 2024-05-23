23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне
Киев • УНН
Во Всемирный день черепахи активисты повышают осведомленность об угрозе исчезновения 60% видов черепах из-за загрязнения среды обитания, изменения климата и плохих условий содержания в неволе.
Сегодня, 23 мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к Всемирному дню черепахи, пишет УНН.
Черепахи самые древние рептилии на нашей планете. Считается, что первая известная науке черепаха появились 220 миллионов лет назад. Размеры доисторических черепах были огромны - диаметр панциря достигал почти четырех метров.
Сегодня самый крупный представитель этого вида - кожистая черепаха. Размер ее панциря более двух метров в диаметре, а вес - 500-600 килограммов. Передние ласты кожистой черепахи в размахе достигают пяти метров.
В настоящее время около 60% черепах находятся под угрозой вымирания.
Целью Всемирного дня черепахи является обращение внимания человечества к острой проблеме массовой гибели этих животных из-за загрязнения территории обитания, климатических изменений, браконьерства, некачественного ухода за животными в неволе и тому подобное.
Поклонники вина сегодня могут за бокалом этого напитка отметить Международный день шардоне - событие, которое посвящено популярному и универсальному сорту белого винного винограда Шардоне, и одному из лучших белых вин в истории.
Обычно Шардоне - это сухое, средне- и полнотелое вино с умеренной кислотностью и алкоголем. Его вкус варьируется от яблока и лимона до папайи и ананаса, а во время выдержки в дубе в нем также появляются нотки ванили.
Считается, что Шардоне впервые посадили в 12 веке во французской местности Шабли.
Сегодня Шардоне, производимое в регионе Шабли, является одним из самых "чистых" выражений сортового характера винограда благодаря упрощенному стилю виноделия, принятому в этом регионе.
Любители спорта сегодня могут присоединиться к празднованию Всемирного дня спортивной борьбы.
Именно 23 мая в Вене стартовал первый чемпионат мира по спортивной борьбе, хотя разнообразные единоборства у разных народов мира начали появляться еще в третьем тысячелетии до нашей эры.
Сегодня спортивная борьба делится на греко-римскую, вольную, японское дзюдо и самбо.
Также 23 мая во многих странах проводятся мероприятия по случаю Международного дня по искоренению акушерских свищей.
Акушерский свищ (фистула, свищ) - это серьезная, смертельно опасная родовая травма, которая заключается в образовании дыр в родовых путях. Почти во всех случаях подлежит оперативному лечению.
Более чем 2 миллиона женщин Африки и Азии имеют фистулу и не лечат ее. Около 8% смертей при родах вызваны именно акушерским свищом.
По церковному календарю сегодня День памяти Михаила Исповедника, епископа Синадского.
Михаил с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу, стал монахом и поселился в отдаленном монастыре на берегу Черного моря.
За свою преданность получил от Господа дар чудотворения. По преданию, однажды во время страшной жары Михаил помолился и из пустого кувшина потекла вода, которой он напоил десятки людей, изнемогавших от жажды.
За то, что его почитали люди Михаила рукоположили в епископа. Когда императором Византии стал еретик Лев, Михаила приговорили к изгнанию, во время которого он и умер.
Именины 23 мая празднуют Михаил, Андрей, Геннадий, Игнат, Роман, Валерия.
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