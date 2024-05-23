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23 травня: Всесвітній день черепахи, Міжнародний день Шардоне

23 травня: Всесвітній день черепахи, Міжнародний день Шардоне

Київ • УНН

 • 138705 перегляди

У Всесвітній день черепахи активісти підвищують обізнаність про загрозу зникнення 60% видів черепах через забруднення середовища існування, зміну клімату та погані умови утримання в неволі.

Сьогодні, 23 травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до Всесвітнього дня черепахи, пише УНН.

Черепахи найдавніші рептилії на нашій планеті. Вважається, що перша відома науці черепаха з'явилися 220 мільйонів років тому. Розміри доісторичних черепах були величезні – діаметр панцира сягав майже чотирьох метрів.

Сьогодні найбільший представник цього виду - шкіряста черепаха. Розмір її панцира більше двох метрів в діаметрі, а вага – 500-600 кілограмів. Передні ласти шкірястої черепахи в розмаху сягають п’яти метрів.

На даний час близько 60% черепах перебувають під загрозою вимирання.

Метою Всесвітнього дня черепахи є звернення уваги людства до гострої проблеми масової гибелі цих тварин через забруднення території проживання, кліматичні зміни, браконьєрство, неякісний догляд за тваринами в неволі тощо.

Шанувальники вина сьогодні можуть за келихом цього напою відзначити Міжнародний день шардоне – подію, яка присвячена популярному та універсальному сорту білого винного винограду Шардоне, та одному з найкращих білих вин в історії.

Зазвичай Шардоне - це сухе, середньо- і повнотіле вино з помірною кислотністю і алкоголем. Його смак варіюється від яблука і лимона до папайї та ананаса, а під час витримки в дубі в ньому також з'являються нотки ванілі.

Вважається, що Шардоне вперше посадили в 12 столітті у французькій місцевості Шаблі.

Сьогодні Шардоне, вироблене в регіоні Шаблі, є одним з найбільш "чистих" виражень сортового характеру винограду завдяки спрощеному стилю виноробства, прийнятому в цьому регіоні.

Любителі спорту сьогодні можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня спортивної боротьби.

Саме 23 травня у Відні стартував перший чемпіонат світу зі спортивної боротьби, хоча різноманітні єдиноборства у різних народів світу почали з’являтися ще у третьому тисячолітті до нашої ери.

Сьогодні спортивна боротьба поділяється на греко-римську, вільну, японське дзюдо та самбо.

Також 23 травня у багатьох країнах проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня по викоріненню акушерських нориць.

Акушерська нориця (фістула, свищ) – це серйозна, смертельно небезпечна пологова травма, котра полягає в утворенні дірок в родових шляхах. Майже в усіх випадках підлягає оперативному лікуванню.

Більш ніж 2 мільйони жінок Африки й Азії мають фістулу та не лікують її. Близько 8% смертей при пологах викликані саме акушерською норицею.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

Михайло з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Господу, став ченцем та оселився у віддаленому монастирі на березі Чорного моря.

За свою відданість отримав від Господа дар дивотворення. За переказом, одного разу під час страшної спеки Михайло помолився і з порожнього глечика потекла вода, якої він напоїв десятки людей, які знемагали від спраги.

За те, що його шанували люди Михайла висвятили на єпископа. Коли імператором Візантії став єретик Лев, Михайла засудили до вигнання, під час якого він і помер.

Іменини 23 травня святкують Михайло, Андрій, Геннадій, Ігнат, Роман, Валерія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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