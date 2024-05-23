Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

Норвегия еще больше ограничит доступ для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, сообщило министерство юстиции страны в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Член НАТО Норвегия, которая имеет границу с россией в Арктике длиной почти 200 километров, ввела ограничения на российские туристические визы в 2022 году.

"Решение ужесточить правила въезда соответствует норвежскому подходу, который заключается в поддержке союзников и партнеров в ответ на незаконную агрессивную войну россии против Украины", - заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

Гражданам россии, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу. Исключения могут быть сделаны в таких случаях, как посещение близких родственников, проживающих в Норвегии, сообщили в министерстве.

Новая политика вступит в силу 29 мая.

"Изменение предусматривает, что полиция может отказать во въезде гражданам россии, на которых распространяется действие инструкции", - заявили в ведомстве.

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