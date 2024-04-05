Норвегия увеличит расходы на оборону почти вдвое, из-за угрозы со стороны россии

Норвегия увеличит расходы на армию на 56 млрд долларов до 2036 года. Она планирует укрепить свой флот и противовоздушную оборону. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Норвегия намерена почти удвоить свои расходы на оборону в течение следующих 12 лет в связи с угрозами со стороны России. Правительство объявило новый долгосрочный план обороны, в рамках которого предусматривается увеличение расходов на армию на 56 млрд долларов до 2036 года. Основной акцент будет сделан на усилении флота и противовоздушной обороны.

План Норвегии дополняет тренд резкого увеличения военных инвестиций в Скандинавском регионе, особенно после присоединения Финляндии и Швеции к Организации Североатлантического договора.

Объявление было сделано после того, как в прошлом месяце правительство Норвегии сообщило о достижении цели по расходам на оборону, что составляет 2% от валового внутреннего продукта, уже в 2024 году, на два года быстрее, чем планировалось. Согласно новому плану, расходы Норвегии на оборону достигнут 2,7% ВВП к 2030 году.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП на фоне полномасштабной войны России в Украине.

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