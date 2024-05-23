Норвегія заблокує в'їзд більшості російських туристів
Київ • УНН
Норвегія ще більше обмежить в'їзд для російських туристів через триваючу війну росії проти України, заблокувавши майже всі в'їзди, за винятком відвідування близьких родичів.
Норвегія ще більше обмежить доступ для російських туристів через триваючу війну росії проти України, заблокувавши майже всі в'їзди, повідомило міністерство юстиції країни в четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Член НАТО Норвегія, яка має кордон з росією в Арктиці завдовжки майже 200 кілометрів, запровадила обмеження на російські туристичні візи у 2022 році.
"Рішення посилити правила в'їзду відповідає норвезькому підходу, який полягає у підтримці союзників і партнерів у відповідь на незаконну агресивну війну росії проти України", - заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель.
Громадянам росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. Винятки можуть бути зроблені у таких випадках, як відвідування близьких родичів, які проживають у Норвегії, повідомили у міністерстві.
Нова політика набуде чинності 29 травня.
"Зміна передбачає, що поліція може відмовити у в'їзді громадянам росії, на яких поширюється дія інструкції", - заявили у відомстві.
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