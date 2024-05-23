Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, из которых треть пришлась на Покровское и Кураховское направления. Продвижение врага на Харьковщине и под Авдеевкой за последние сутки нет. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает корреспондент УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение. Активность врага была на Покровском и Кураховском направлениях. Там почти треть боевых столкновений. Должен отметить, что пока продолжались попытки врага прорваться на Харьковщине, то активность врага по другим участкам фронта не снижалась. Это говорит о том, что враг пытался держать линию обороны всю в напряжении - сказал Музычук.

Он добавил, что на Харьковском направлении за последние дни нет большого количества боевых столкновений.

Враг продолжает привлекать группы пехоты, чтобы прорваться в сторону села Липцы. Наши военнослужащие, в том числе и бойцы спецназначения "Омега", которые здесь выполняют задачи, они эти группы пехоты обнаруживают, активно уничтожают с помощью и FPV-дронов. Также имеют место и огневые контакты с использованием стрелкового оружия и артиллерии - добавил Музычук.

По его словам, враг применяет большое количество авиации, авиационных ударов, где оккупанты пытаются достичь успеха.

«В целом продвижений врага на Харьковщине нет за последние сутки, и в Авдеевке по районам ответственности, в частности на восточных направлениях свои участки удерживают», - отметил Музычук.

Напомним

По данным украинских военных, рф потеряла 1330 человек личного состава, 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет и 45 беспилотных летательных аппаратов за одни сутки.