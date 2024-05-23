Ворог активно атакує на Покровському та Курахівському напрямках, на Харківщині й під Авдіївкою просування немає - НГУ
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, третина з них - на Покровському та Курахівському напрямках. На Харківщині та під Авдіївкою ворог не просунувся вперед.
Минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, з яких третина припала на Покровському та Курахівському напрямках. Просування ворога на Харківщині й під Авдіївкою за останню добу немає. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає кореспондент УНН.
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Протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення. Активність ворога була на Покровському та Курахівському напрямках. Там майже третина бойових зіткнень. Мушу відмітити, що поки тривали спроби ворога прорватися на Харківщині, то активність ворога по інших ділянкам фронту не знижувалася. Це говорить про те, що ворог намагався тримати лінію оборони всю в напрузі
Він додав, що на Харківському напрямку за останні дні немає великої кількості бойових зіткнень.
Ворог продовжує залучати групи піхоти, щоб прорватися в бік села Липці. Наші військовослужбовці, зокрема і бійці спецпризначення "Омега", які тут виконують задачі, вони ці групи піхоти виявляють, активно знищують за допомогою і FPV-дронів. Також мають місце і вогневі контакти з використанням стрілецької зброї та артилерії
За його словами, ворог застосовує велику кількість авіації, авіаційних ударів, де окупанти намагаються досягти успіху.
"В цілому просувань ворога на Харківщині немає за останню добу, і в Авдіївці по районах відповідальності, зокрема на східних напрямках свої ділянки утримують", - зазначив Музичук.
Нагадаємо
За даними українських військових, рф втратила 1330 осіб особового складу, 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 1 літак та 45 безпілотних літальних апаратів за одну добу.