Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Агент АТЕШ совершил диверсию в Смоленске, ослабив систему ПВО вс рф в регионе. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Участник АТЕШ совершил диверсионную акцию в н.п. Станички вблизи Смоленска, в результате чего был разрушен внешний телекоммуникационный шкаф на башне связи.

Повреждение оборудования повлекло остановку систем связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил рф, которые были размещены на данном сооружении.

После этого возникли возможность нарушения устойчивости военного управления в регионе. Нарушение работы системы ПВО россиян в Смоленске приведет к ослаблению оборонной системы в этом регионе, что даст возможность более эффективно наносить удары по военным объектам московского военного округа.

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