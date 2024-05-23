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Диверсія у Смоленську: АТЕШ послабив систему ППО зс рф

Диверсія у Смоленську: АТЕШ послабив систему ППО зс рф

Київ • УНН

 • 122766 перегляди

Агент АТЕШ здійснив диверсію на вишці зв'язку в Станичках під Смоленськом, виводячи з ладу російську систему протиповітряної оборони в регіоні.

Агент АТЕШ вчинив диверсію у Смоленську, послабивши систему ППО зс рф у регіоні. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Учасник АТЕШ вчинив диверсійну акцію в н.п. Станички поблизу Смоленська, внаслідок чого була зруйнована зовнішня телекомунікаційна шафа на вежі зв'язку.

Пошкодження обладнання спричинило зупинку систем зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил рф, що були розміщені на даній споруді.

Після цього виникли можливість порушення стійкості військового управління у регіоні. Порушення роботи системи ППО росіян у Смоленську призведе до ослаблення оборонної системи в цьому регіоні, що дасть можливість більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового округу.

зс рф постійно переміщують техніку та військових у Маріуполі - АТЕШ19.05.24, 15:49 • 29709 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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