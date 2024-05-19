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зс рф постійно переміщують техніку та військових у Маріуполі - АТЕШ

зс рф постійно переміщують техніку та військових у Маріуполі - АТЕШ

Київ • УНН

 • 29709 перегляди

російські війська переміщують військову техніку та підрозділи навколо Маріуполя та прилеглих населених пунктів, розміщуючи їх поблизу житлових кварталів та об'єктів цивільної інфраструктури.

російські війська переміщують підрозділи та техніку у Маріуполі та навколишніх містах, щоб уникнути ударів. Вони розміщують військове обладнання біля житлових районів та цивільної інфраструктури, сподіваючись звинуватити Україну у випадку атак на ці об'єкти.

Про це повідомляє АТЕШ, пише УНН.

За інформацією від агентів "АТЕШ", російські військові розпочали переміщення своїх підрозділів та техніки по місту та до інших населених пунктів, щоб уникнути ударів від ЗСУ.

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Окупанти передислоковуються через місця скупчення людей для своєї ж безпеки і ставлять техніку поряд з житловими кварталами та інфраструктурою, щоб надалі звинуватити Україну в ударах по житлових кварталах

- пише АТЕШ.
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Нагадаємо

На красноярській залізниці зійшов з рейок вантажний потяг, що спричинило тимчасове призупинення руху поїздів на цій ділянці.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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