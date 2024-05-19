вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ

российские войска перемещают подразделения и технику в Мариуполе и окружающих городах, чтобы избежать ударов. Они размещают военное оборудование возле жилых районов и гражданской инфраструктуры, надеясь обвинить Украину в случае атак на эти объекты.

Об этом сообщает АТЕШ, пишет УНН.

По информации от агентов "АТЕШ", российские военные начали перемещение своих подразделений и техники по городу и в другие населенные пункты, чтобы избежать ударов от ВСУ.

Оккупанты передислоцируются через места скопления людей для своей же безопасности и ставят технику рядом с жилыми кварталами и инфраструктурой, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в ударах по жилым кварталам - пишет АТЕШ.

Напомним,

На красноярской железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло временное приостановление движения поездов на этом участке.