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У красноярському краї зійшов з колії вантажний потяг: рух тимчасово припинено

Київ • УНН

 • 25543 перегляди

На красноярській залізниці зійшов з рейок вантажний потяг, що спричинило тимчасове призупинення руху поїздів на цій ділянці.

На красноярській залізниці стався схід вагонів вантажного поїзда без постраждалих. Причини інциденту вивчаються. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Сьогодні, близько о 12:50 на ділянці "красноярськ східний — сорокине", красноярської залізниці стався схід вагонів вантажного поїзда. Причини інциденту зараз з'ясовуються. Жертв та постраждалих немає, як повідомили у західно-сибірській транспортній прокуратурі. Рух поїздів на цій ділянці тимчасово зупинено.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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