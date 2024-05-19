У красноярському краї зійшов з колії вантажний потяг: рух тимчасово припинено

На красноярській залізниці стався схід вагонів вантажного поїзда без постраждалих. Причини інциденту вивчаються. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Сьогодні, близько о 12:50 на ділянці "красноярськ східний — сорокине", красноярської залізниці стався схід вагонів вантажного поїзда. Причини інциденту зараз з'ясовуються. Жертв та постраждалих немає, як повідомили у західно-сибірській транспортній прокуратурі. Рух поїздів на цій ділянці тимчасово зупинено.

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