В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено

На красноярской железной дороге произошел сход вагонов грузового поезда без пострадавших. Причины инцидента изучаются. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Сегодня, около в 12:50 на участке "красноярск восточный - Сорокино", красноярской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. Причины инцидента сейчас выясняются. Жертв и пострадавших нет, как сообщили в западно-сибирской транспортной прокуратуре. Движение поездов на этом участке временно приостановлено.

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