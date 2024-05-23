На фронте с начала суток состоялось 28 боевых столкновений: бои продолжаются в районе Крынок вблизи Клещеевки - Генштаб

С начала этих суток по состоянию на 10 утра произошло 28 боевых столкновений. Противник нанес пять авиаударов - сбросил 13 КАБов, применил 33 дрона-камикадзе и совершил 569 обстрелов позиций украинских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону украинских войск. Силы обороны решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность оккупантов.

На Харьковском направлении украинские воины отражают атаку врага в направлении Муром - Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий для усиления оборонительных рубежей, указали в Генштабе.

Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники, в частности, уничтожено две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожено 14 БПЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также поврежден один танк, одно средство ПВО и уничтожено три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки захватчиков идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки - один штурм отбит, а три боестолкновения еще продолжаются.

Ситуация контролируемая. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, на отдельных направлениях проводят действия для улучшения тактического положения - говорится в сводке Генштаба.

Как отмечается, оккупанты вчера на данном направлении потеряли более 100 человек, наши военные повредили российский танк, уничтожили две БМП, два бронетранспортера, 18 БПлА и два автомобиля.

На Лиманском направлении украинские защитники отражают атаку в районе села Терны.

Также на Краматорском направлении продолжается бой вблизи Клищеевки. Ситуация контролируемая, заверили в Генштабе.

На Покровском направлении с начала суток враг четыре раза пытался прорвать оборону наших войск. "Две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируемая", - говорится в заявлении.

По уточненным данным, вчера потери противника составили более 100 российских оккупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.

На Времовском направлении успешно отражена атака захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток состоялось две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. "Одна атака отбита. Бой продолжается", - рассказали в Генштабе.

За сутки погибло 1 330 российских военнослужащих