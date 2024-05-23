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На фронті з початку доби відбулось 28 бойових зіткнень: бої тривають у районі Кринок на поблизу Кліщіївки - Генштаб

На фронті з початку доби відбулось 28 бойових зіткнень: бої тривають у районі Кринок на поблизу Кліщіївки - Генштаб

Київ • УНН

 • 72701 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 28 бойових зіткнень, бої тривають, зокрема, у районі Кринок Харківської області та поблизу Кліщіївки Донецької області.

З початку цієї доби станом на 10 ранку відбулося 28 бойових зіткнень. Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій українських військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН

Деталі 

Як зазначається, ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону українських військ. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність окупантів.

На Харківському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів, вказали у Генштабі. 

Ворог сконцентрував основні зусилля на Херсонському напрямку, в Роботиному російських військ немає - Плетенчук23.05.24, 10:15 • 24199 переглядiв

За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, знищено дві артилерійські системи та п’ять пошкоджено, знищено 14 БПЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. 

Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення

- йдеться у зведенні Генштабу.

Як зазначається, окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб, наші військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПлА і два автомобілі.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни. 

Також на Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована, запевнили у Генштабі. 

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. "Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована", - йдеться у заяві. 

За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського. 

На Придніпровському напрямку від початку доби  відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. "Одну атаку відбито. Бій триває", - розповіли в Генштабі.

За добу загинуло 1 330 російських військовослужбовців 23.05.24, 07:45 • 19172 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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